В Харькове умер ветеран АТО из Кривого Рога

Об этом в Соцсети сообщила депутат криворожского горсовета Виктория Самойленко.

В Кривой Рог привезли тело участника АТО Александра Будникова.

"Печальная весть. Наш криворожец, участник боевых действий Будников Александр Владимирович, 1980 г. р, умер в Харькове. Обстоятельства смерти пока неизвестны. Есть сестра, которая с тремя детьми проживает в Киеве. Тело привезли сегодня. Служил в в/ч А0693. Завтра [прим.ред. 24 декабря] около в 10.00 час. выезд из дома (Постышева, 9) и захоронение на центральном кладбище, на Аллее Славы. Проведем в последний путь нашего воина. Царство Небесное и вечная память!", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в день прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом появилась информация о том, как он подхватил китайский вирус.

В близком окружении мэра обсуждают, что заразить его могла женщина, которая в последние годы помогала ему одеваться.

Информацию подтвердил и близкий друг мэра, бизнесмен Павел Фукс, он сообщил, что известно,кто мог заразить мэра вирусом, после чего Кернес попал в больницу, а позднее не перенес осложнений и скончался.

"Говорят, что домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски", — рассказал Фукс и добавил, что Кернесу важно было показать, что он не боится пандемии, чтобы не останавливать транспорт и не вводить в городе локдаун.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".