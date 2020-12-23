В день прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом появилась информация о том, как он подхватил китайский вирус

В близком окружении мэра обсуждают, что заразить его могла женщина, которая в последние годы помогала ему одеваться.

Информацию подтвердил и близкий друг мэра, бизнесмен Павел Фукс в интервью изданию "Страна" он сообщил, что известно,кто мог заразить мэра вирусом, после чего Кернес попал в больницу, а позднее не перенес осложнений и скончался.

"Говорят, что домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски", — рассказал Фукс и добавил, что Кернесу важно было показать, что он не боится пандемии, чтобы не останавливать транспорт и не вводить в городе локдаун.

Напомним, что сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с Геннадием Кернесом.

Утром в Благовещенском соборе Харькова началось отпевание мэра города.

Как сообщается, в собор пускали только по спискам. При этом рядом с храмом около 50 человек с цветами наблюдали за церемонией на большом экране с онлайн-трансляцией.

Церемония отпевания продлилась 40 минут. Далее гроб доставили в Оперный театр, где с 9 до 13 часов все желающие смогут проститься с мэром, после чего состоится погребение (с 13.30).

На фасаде театра установлен плакат с изображением Кернеса с его слоганом «Любить Харьков. Работать для людей».

У входа в театр выстроилась очередь из желающих попрощаться с Геннадием Кернесом.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".