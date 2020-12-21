Тело Геннадия Кернеса прибудет в Харьков из Берлина 21 декабря в 19:00

Об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета Игоря Терехов, передает "Слобідський край".

"Самолет из Берлина с телом Геннадия Адольфовича прибудет ориентировочно в 19:00", - заявил чиновник.

При этом он указал, что также прибудут родные усопшего, а похороны мєра состоятся 23 декабря.

"Будет утром отпевание в Блоговещенском соборе, потом прощание с Геннадием Кернесом будет в фойе Харьковского оперного театра", - отметил секретарь горсовета.

23 декабря часть улиц в центре Харькова будут перекрыты до 16:00, а именно движение к кладбищу, от Благовещенского собора и по улице Сумской.

В городе объявят траур.

"Во время прощания обязательно будем придерживаться маскового режима и будем просить людей о социальной дистанции. Никакого пропускного режима не будет. Любой харьковчанин или гость города сможет стать в живую очередь и попрощаться с Геннадием Адольфовичем, - подчеркнул Игорь Терехов.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".