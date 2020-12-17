От последствий китайского умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Об этом сообщил бизнесмен и его друг Павел Фукс, который все последнее время сообщал о состоянии здоровья политика.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса.

Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма.

Вечная память тебе, мой друг."

Информацию подтверждает и первый заместитель Игорь Терехов

"Сегодня ночью ушел мой друг, Человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления, и за многим другим.

Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы.