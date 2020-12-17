От последствий китайского умер мэр Харькова Геннадий Кернес
Об этом сообщил бизнесмен и его друг Павел Фукс, который все последнее время сообщал о состоянии здоровья политика.
"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса.
Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма.
Вечная память тебе, мой друг."
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Информацию подтверждает и первый заместитель Игорь Терехов
Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".