От последствий китайского умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Об этом сообщил бизнесмен и его друг Павел Фукс, который все последнее время сообщал о состоянии здоровья политика.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса.

Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма.

Вечная память тебе, мой друг."

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Информацию подтверждает и первый заместитель Игорь Терехов

"Сегодня ночью ушел мой друг, Человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления, и за многим другим.
Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы.
Пока могу сказать единственное - я, как его друг, и вся его команда, мы вместе будем продолжать дело Геннадия Адольфовича. Он заложил крепкий фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе.
Вечная память тебе, Геннадий Адольфович Кернес, ты ее заслужил своими редкой целеустремленностью и неутомимым трудом на благо своего родного города".
Ранее мы писали, что чиновники и друзья Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верили их словам.