Харьковские медики спасли охранника, у которого остановилось сердце прямо на работе

Медики скорой помощи спасли жизнь 58-летнему охраннику одного из заводов Харькова. Мужчина на рабочем месте потерял сознание и находился в состоянии клинической смерти, передает телеграм-канал "Труха".

«На вызов отправилась бригада ЭМП 1004 во главе с фельдшером Малигон А.В. По прибытию была констатирована клиническая смерть мужчины. Бригада ЭМП начала проведения реанимационных мероприятий», — рассказали в Центре.

Медикам удалось перезапустить сердце пациента, после чего мужчину госпитализировали в больницу.

Кроме того мы писали, что жители Харьковщины получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, по состоянию на 16 декабря к медикам обратились 221 травмированных: к одному из них вызвали медиков, 186 пациентов госпитализировали.

Жители области получили растяжение связок, ушибы и переломы костей рук.

Такое количество обращений в скорую напрямую связано с погодой.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".