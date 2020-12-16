Харьковские медики спасли охранника, у которого остановилось сердце прямо на работе
Медики скорой помощи спасли жизнь 58-летнему охраннику одного из заводов Харькова. Мужчина на рабочем месте потерял сознание и находился в состоянии клинической смерти, передает телеграм-канал "Труха".
«На вызов отправилась бригада ЭМП 1004 во главе с фельдшером Малигон А.В. По прибытию была констатирована клиническая смерть мужчины. Бригада ЭМП начала проведения реанимационных мероприятий», — рассказали в Центре.
Медикам удалось перезапустить сердце пациента, после чего мужчину госпитализировали в больницу.
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Кроме того мы писали, что жители Харьковщины получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, по состоянию на 16 декабря к медикам обратились 221 травмированных: к одному из них вызвали медиков, 186 пациентов госпитализировали.
Жители области получили растяжение связок, ушибы и переломы костей рук.
Такое количество обращений в скорую напрямую связано с погодой.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".