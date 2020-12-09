Харьковчан предупреждают о плохой погоде

Как сообщили синоптики 9 декабря порывы ветра в регионе будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем опустится до минус трех градусов.

Завтра немного потеплеет днем: от минус четырех до плюс одного градуса.

Ранее мы писали, что в Харькове началась первая сессия городского совета.

Сессию Харьковского горсовета 8 созыва открыла председатель Харьковской ТИК Ольга Мозговая.

Мозговая отметила, что на основании голосования 25 октября Харьковская городская ТИК постановил признать избранным Харьковским городским головой беспартийного Геннадия Кернеса.

Председатель ТИК зачитала постановление о регистрации Кернеса Харьковским городским головой.

Глава харьковской ТИК Ольга Мозговая во время заседания горсовета сообщила, что Геннадий Кернес избранный мэр Харькова. Она также объяснила, что он не первый раз избран и давал присягу уже в 2010 году. Поэтому сегодня ему присягать не обязательно.

"В соответствии с указанными выше законов Кернес с этого времени приобретает полномочия Харьковского городского головы", — сказала Мозговая.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".