Жильцы многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом накануне Нового года
Об этом сообщили в одном из телеграм-каналов.
В Индустриальном районе Харькова жильцы шестнадцатиэтажки решили самостоятельно украсить дом и установили елку в довольно странном месте.
Елка установлена на козырьке подъезда.
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Ранее мы писали, что в общественном транспорте Харькова пассажиры нарушают правила карантина.
Телеграм-канал "Труха Харьков" опубликовал фото на котором видно, как пассажиры не соблюдают социальную дистанцию: люди едут стоя в транспорте, прижимаясь друг к другу.
Кроме того на снимке видно, что не у всех харьковчан медицинские маски надеты правильно - средства защиты не прикрывают нос, а у одного молодого человека, который случайно попал в кадр, маска на лице вовсе отсутствует.
Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.
Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"
Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.