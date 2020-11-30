В Харькове автомобиль слетел с моста

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель автомобиля ВАЗ-21101 нe справился с управлением и съехал с моста, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу.

Во время оформлeния ДТП, правоохранители выяснили, что водитель ВАЗ сел за руль пьяным.

Тест на "Драгере" показал наличие 0,98 промилле алкоголя.

К счастью, водитель не пострадал, его судьба будет решаться в суде.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.