В Харькове автомобиль слетел с моста
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области.
Водитель автомобиля ВАЗ-21101 нe справился с управлением и съехал с моста, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу.
Во время оформлeния ДТП, правоохранители выяснили, что водитель ВАЗ сел за руль пьяным.
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К счастью, водитель не пострадал, его судьба будет решаться в суде.
Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.