В Харьковской области 14-летний подросток за сутки украл три машины

За сутки 14-летний житель Краснокутского района украл три автомобиля — УАЗ, ВАЗ-2121 и Folkswagen Transporter.

Сообщения об исчезновении транспортных средств поступили в отделение полиции 29 ноября.

По словам подростка, он хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП.

Первым парень угнал УАЗ, на котором сразу въехал в забор домовладения, потом ВАЗ-2121 - подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево, а на Folkswagen Transporter парень также врезался в дерево.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.