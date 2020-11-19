На Харьковском рынке под землю провалился асфальт

Асфальт осел в двух местах между магазинами, передает ТСН.

Огромная яма образовалась из-за порыва на теплосети, говорят спасатели.

"Вымыли песок, обвалился асфальт. Тепловики и инженерные службы докладывают о том, что все дома будут с теплом, никого от тепла отключать не будут", - говорит заместитель руководителя ГУ ДСНС в Харьковской области Анатолий Торяник.

К счастью, пострадавших нет, торговые точки также целы. Но продавцы очень напуганы, так как асфальт, говорят они, трещал прямо на их глазах.

Спасатели огородили торговый ряд и осмотрели ямы и пообещили устранить проблему за сутки.

Ранее мы писали, что вХарьковских больницах не все пациенты могут получить необходимые лекарства.

Об этом рассказал журналистам во время брифинга заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух. Ситуация с бесплатными лекарствами для пациентов с китайским вирусом зависит от наполненности.

"Вчера я был в Волчанской районной больнице-шкафчики переполнены медикаментами, закупленными за средства Национальной службы здоровья Украины для ковидных больных. Ни одной жалобы не было в Чугуеве и Балаклее. А в Купянске, в каждой палате, куда мы заходили, были жалобы, что приходится почти все лекарства покупать за собственные средства. На областную инфекционную больницу жалобы есть, довольно часто», - сообщил Пастух.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".