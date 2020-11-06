Президента Украины Владимира Зеленского 6 ноября ожидают в Харькове с рабочим визитом
Как сообщает "Харьков Тудей", скорей всего, дата выбрана не случайно, так как ровно год назад, 6 ноября 2019 года, Владимир Зеленский представил на Харьковском государственном авиапредприятии главу ХОГА Алексея Кучера.
Программа официального визита уточняется. В Харькове уже началась подготовка к визиту президента.
Сегодня в Харькове люди вышли на протест. Чтобы посмотреть видео - перейдите по этой ссылке.
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В пятницу 6 ноября под стенами ХОГА протестуют бармены, официанты, повара, менеджеры и рестораторы, об этом передают местные СМИ.
По словам директора Сумского рынка, общепит не переживет еще один локдаун.
"На акции мы планируем собрать больше тысячи человек. Потому что уже локдаун для общепита наступил. И наступил уже давно. Сломали общепиту ноги и он стоит на коленях. Подушка, которая была для дотаций – свои личные сбережения — уже закончилась у всех собственников", — сообщил он.
Фото - Алексей Басакин
Митингующие требуют не закрывать их заведения так как из нечем платить налоги, аренду и зарплату.
Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом.
По состоянию на 9:00 6 ноября выявили 41 131 случай коронавирусной болезни COVID-19, 801 из которых — за прошедшие сутки.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.
За сутки после осложнений от вируса скончались десять жителей Харьковской области.
Область держится на втором месте в Украине по количеству заболевших COVID-19 за сутки, уступая Киеву, где зарегистрированы 1 002 случая.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".