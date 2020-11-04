Не так давно в социальной сети появилась информация о том, что харьковский городской глава Геннадий Кернес ушел из жизни после лечения в клинике Германии

Но глава пресс-службы Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, используя ненормативную лексику, заявил, что это неверная информация.

Об этом сообщают на канале "hyser" в YouTube.

Не так давно стало известно о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес "подхватил" коронавирусную инфекцию, которая атаковала Украину еще в марте. Более того, говорилось и о том, что у городского главы первой украинской столицы выявили двустороннее воспаление легких.

После этого его отправили на частном самолете в Германию, где его начали лечить в одной из клиник. Но потом в сети сообщили о том, что состояние харьковского главы Геннадия Кернеса резко ухудшилось, хотя потом эту информацию опровергли.

Теперь же украинскую общественность огорошила новость о том, что Геннадий Кернес скончался. Эта новость буквально "выбила из колеи" не только жителей Харькова, а и друзей самого Кернеса, ведь многие поверили в это, поскольку он заразился коронавирусом и проходит лечение.

Тем не менее, официального подтверждение того, что Кернес, на самом деле, скончался, нет. В свою очередь, глава пресс-службы мэра Харькова Юрий Сидоренко опроверг эти слухи, которые распространились по всей сети.

"Не ведитесь на всякую х...", - не сдерживая слов, ответил всем Юрий Сидоренко.

Более того, первый заместитель главы Харькова Игорь Терехов заявил, что победитель выборов мэра Геннадий Кернес скоро вернется обратно в город. Помимо всего прочего, Терехов добавил, что украинский политик даже снимет специальное видео на эту тему.

Напомним, что жители Харькова не верят словам друзей Геннадия Кернеса, которые сказали, что мэр не умер.

Как сообщала Politeka, в сети шутят над тем, что Геннадий Кернес вовсе не в клинике лежит.

Также Politeka писала, что в сеть попало неожиданное видео, на котором видно, как больного Геннадия Кернеса доставляют в немецкую клинику на частном самолете.