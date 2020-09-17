Мэра Геннадия Кернеса утром доставили в берлинскую клинику «Шарите»

Об этом в Telegram сообщил друг мэра Харькова, бизнесмен Павел Фукс.

«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику «Шарите». Состояние тяжелое, но он в сознании — обменялись парой слов с ним по видеосвязи», — написал Фукс.

Фукс выложил видео изнутри самолета. На нем видно обслуживающий персонал у капсулы, в которой перевозят пациентов.

Чтобы посмотреть видео - нажмите на эту ссылку.

"Кого-то лечить так заграницей, а кому-то и медицинская страховка в Украине только снится", "Вернуть этого гада и лечить в палате харьковской инфекционки и исключительно препаратами которые выделяет бюджет. Привязать к койке и личить с**у, пока не выздоровеет!", " А почему в Германии? Почему не в Харькове? Он мер уже 2 срока, а до этого секретарь того же мера. Рулит больше 10 лет. И что? Где медицина? Ведь всех касается! Зато миллиард на зоопарк. Так пусть его обезьяны лечат. Что ужасно, выберут опять", - возмущаются украинцы.

Напомним, мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в Германию. Известно, что борт приземлился в аэропорту Шёнефельд близ Берлина.

Сам Геннадий Адольфович находится в тяжелом состоянии.

Известно, что вчера поздним вечером кортеж Кернеса в срочном порядке доставил мэра в аэропорт. Кернес был без сознания.

Сейчас известно, что Кернеса приняли врачи в клинике Шарите . По информации телеграм-канала, у него взяли все необходимые анализы, которые в Харькове не делают.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.