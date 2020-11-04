На рынки Харькова не будут пускать людей без масок

Об этом заявил заместитель городского головы Игорь Терехов,, сообщает «Status quo».

"Харьков находится в красной зоне эпидемической опасности. Поэтому с помощью полиции мы должны обеспечить проверки и соблюдение режима работы кафе, баров, ресторанов до 20:00, при этом - никаких исключений и привилегий. Нужно усилить мониторинг соблюдения масочного режима и социальной дистанции в пассажирском транспорте, в том числе в том, который приезжает из Харьковской области.

На рынках должен быть введен тотальный масочный режим, людей без масок туда просто не должны пускать. Все продавцы - тоже в масках, плюс регулярная дезинфекция. Мы сможем удержать ситуацию, если будем жестче следить за выполнением всех необходимых требований", - подчеркнул Терехов.

Ранее мы писали, что на Харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко.

В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.

Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.

Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

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