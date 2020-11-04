В Харькове таксист избил до крови свою бывшую жену в присутствии ребенка

На место происшествия приехала полиция, сообщается в Telegram-канале "Труха Харьков"

Известно, что при они уже два года в разводе. Причины конфликта не уточняются.

На опубликованном фото видно, что на месте избиения осталось много крови. Чтобы посмотреть видео - перейдите по этой ссылке.

К слову, чиновники и друзья Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верят их словам

Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".

"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - пишут в телеграм-канале "Сплетница".

"Как Ленин - живее всех живых уже третий месяц?", " И долго они будут скрывать правду, врать и извиваться", "Какими надо быть идиотами, харьковчане, чтобы голосовать за очень больного человека, если не сказать другое слово...", "Я думаю,там все очень плохо.Это просто тянут время.Зачем это ему?Непонятно", "Конечно жив, но лишь в памяти", - пишут украинцы в комментариях.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

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