Жители нескольких сел жалуются на соседских верблюдов, которые уничтожают урожай

Местные говорят, что животные съедают все, что растет у них в огородах, пишет "Суспільне".

Верблюды проживают на расположенной неподалеку ферме. Хозяин также держит пони, коров и быков, и иногда отпускает животных на свободу.

Полицейские уже выписывали хозяину животных штрафы, однако привлечь его к ответственности не удается.

Ранее мы писали, что харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко.

В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.

Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.

Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".