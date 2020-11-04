Жители нескольких сел жалуются на соседских верблюдов, которые уничтожают урожай
Местные говорят, что животные съедают все, что растет у них в огородах, пишет "Суспільне".
Верблюды проживают на расположенной неподалеку ферме. Хозяин также держит пони, коров и быков, и иногда отпускает животных на свободу.
Полицейские уже выписывали хозяину животных штрафы, однако привлечь его к ответственности не удается.
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Ранее мы писали, что харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко.
В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.
Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.
Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.
К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".
Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".
Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".