За время пандемии на Харьковщине от осложнений, вызванных вирусом, скончались 554 пациента
За сутки от китайского вируса умерли семь человек
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на местный лабораторный центр.
По информации врачей, за минувшие сутки в Харьковской области от вируса умерли семь человек. 7410 пациентов уже смогли побороть заболевание.
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Ранее мы писали, что в больницах Харькова заняты места для больных китайским вирусом.
Коек в больницах выделено 530, а пациентов госпитализированы 560.
Об этом заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
"На сегодня кровати заняты на 100%, и даже немножко больше. Но в эти выходные не было такого тяжелого ажиотажа, как в предыдущие дни... Стопроцентно работают 530 коек, сегодня есть почти 560 больных. Мы запускаем друг за другом кровати, которые снабжены кислородом. Планируем в этом месяце запустить еще 140 коек», – указала чиновница.
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