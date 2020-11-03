В больницах Харькова заняты места для больных китайским вирусом

Коек в больницах выделено 530, а пациентов госпитализированы 560.

Об этом заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, сообщает Укринформ.

"На сегодня кровати заняты на 100%, и даже немножко больше. Но в эти выходные не было такого тяжелого ажиотажа, как в предыдущие дни... Стопроцентно работают 530 коек, сегодня есть почти 560 больных. Мы запускаем друг за другом кровати, которые снабжены кислородом. Планируем в этом месяце запустить еще 140 коек», – указала чиновница.

Ранее мы писали, что полиция в Харькове ужесточит проверки соблюдения карантина, особенно в сфере общественного питания.

В частности, планируют проводить ночные рейды.

Об этом на совещании в горсовете сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

"Будем следить за режимом работы кафе, баров, ресторанов. Всего за сутки в Единый реестр досудебных расследований было внесено 28 фактов нарушений в заведениях этой сферы, по 16-ти из них открыты уголовные производства в отношении хозяев, менеджмента.

Далее мы намерены активно проводить ночные рейды. Напоминаю, все объекты общественного питания должны закрываться в 20:00. Кроме того, патрульная полиция усилит мониторинг соблюдения карантинных ограничений на транспорте - в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах", - отметил Сокуренко.

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