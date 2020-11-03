3 ноября остановились троллейбусы на Салтовке
Очевидцы рассказали, что причиной непредвиденной остановки муниципального транспорта стал обрыв проводов в районе перекрестка проспекта Юбилейного с улицей Гвардейцев Широнинцев.
Из-за обрыва проводов остановились троллейбусы в сторону 602-го микрорайона.
Официальная информация уточняется.
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Ранее мы писали, что полиция в Харькове ужесточит проверки соблюдения карантина, особенно в сфере общественного питания.
В частности, планируют проводить ночные рейды.
Об этом на совещании в горсовете сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.
"Будем следить за режимом работы кафе, баров, ресторанов. Всего за сутки в Единый реестр досудебных расследований было внесено 28 фактов нарушений в заведениях этой сферы, по 16-ти из них открыты уголовные производства в отношении хозяев, менеджмента.
Далее мы намерены активно проводить ночные рейды. Напоминаю, все объекты общественного питания должны закрываться в 20:00. Кроме того, патрульная полиция усилит мониторинг соблюдения карантинных ограничений на транспорте - в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах", - отметил Сокуренко.
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