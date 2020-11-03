Полиция в Харькове ужесточит проверки соблюдения карантина, особенно в сфере общественного питания

В частности, планируют проводить ночные рейды.

Об этом на совещании в горсовете сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

"Будем следить за режимом работы кафе, баров, ресторанов. Всего за сутки в Единый реестр досудебных расследований было внесено 28 фактов нарушений в заведениях этой сферы, по 16-ти из них открыты уголовные производства в отношении хозяев, менеджмента.

Далее мы намерены активно проводить ночные рейды. Напоминаю, все объекты общественного питания должны закрываться в 20:00. Кроме того, патрульная полиция усилит мониторинг соблюдения карантинных ограничений на транспорте - в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах", - отметил Сокуренко.

По его словам, на помощь харьковским силовикам приедут их коллеги из Киева.

Ранее мы писали, что в Харькове неадекват напал с ножом на медика скорой помощи.

В районе поселка Восточного 2 ноября мужчина с ножом напал на фельдшера скорой помощи.

Как сообщили свидетели происшествия, горожанин был в неадекватном состоянии. Он ходил, размахивал ножом и угрожал зарезать медиков.

Случайные очевидцы помогли нейтрализовать и задержать злоумышленника. У мужчины при себе было два ножа.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".