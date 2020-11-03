В Харькове неадекват напал с ножом на медика скорой помощи

В районе поселка Восточного 2 ноября мужчина с ножом напал на фельдшера скорой помощи, сообщает Телеграм-канал "ТРУХА Харьков".

Как сообщили свидетели происшествия, горожанин был в неадекватном состоянии. Он ходил, размахивал ножом и угрожал зарезать медиков.

Случайные очевидцы помогли нейтрализовать и задержать злоумышленника. У мужчины при себе было два ножа.

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Обеспеченные кислородом койки в регионе заполнены и в городе, и в области.

Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

"Уже и в районах все кислородные точки задействованы. Эта ситуация уже, наверное, по меньшей мере неделю продолжается. Иногда даже могут решаться вопросы, что на одной точке может быть два пациента до момента, когда какая-то точка освободится. То есть когда пациенты поочередно дышат и таким образом спасают себе жизнь", — сказал Тарас Пастух.

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