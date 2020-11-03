В Харьковской области ситуация в больницах напряженная

Обеспеченные кислородом койки в регионе заполнены и в городе, и в области.

Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух, сообщает "Суспільне".

"Уже и в районах все кислородные точки задействованы. Эта ситуация уже, наверное, по меньшей мере неделю продолжается. Иногда даже могут решаться вопросы, что на одной точке может быть два пациента до момента, когда какая-то точка освободится. То есть когда пациенты поочередно дышат и таким образом спасают себе жизнь", — сказал Тарас Пастух.

Кроме того мы писали, что по состоянии на 3 ноября в Харьковской области зарегистрировано 712 новых случаев китайского вируса.

Об этом сообщают данные системы мониторинга СНБО Украины.

Всего в области с начала пандемии зафиксировано 38709 подтвержденных случаев вируса. Суточный показатель - второй по стране за сутки.

На первом месте Киев (+789 новых случаев), на третьем - Хмельницкая область (+506 случаев).

За сутки в Украине - 8899 новых случая COVID-19, и это новый рекорд. Выздоровело 5100 человек, умерло 157.

Ранее мы писали, что 30 октября в Харькове обновили карантинное зонирование.

Харьков, Богодуховский и Золочевский районы остались в красной зоне

Все остальные населенные пункты Харьковской области попали в оранжевую зоную

Но «наша власть» сжалилась и ввела ряд послаблений для красной зоны Харькова. Новые ограничения вступают в силу с 2 ноября и будут действовать 14 дней.

"Среди изменений-с понедельника выходят на обучение ученики 1-4 классов школ. Старшие классы-дистанционно" - отметил Кучер.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".