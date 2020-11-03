В Харьковской области за сутки зарегистрировано 712 новых случаев китайского вируса

Об этом сообщают данные системы мониторинга СНБО Украины.

Всего в области с начала пандемии зафиксировано 38709 подтвержденных случаев вируса. Суточный показатель - второй по стране за сутки.

На первом месте Киев (+789 новых случаев), на третьем - Хмельницкая область (+506 случаев).

За сутки в Украине - 8899 новых случая COVID-19, и это новый рекорд. Выздоровело 5100 человек, умерло 157.

Ранее мы писали, что 30 октября в Харькове обновили карантинное зонирование.

Харьков, Богодуховский и Золочевский районы остались в красной зоне

Все остальные населенные пункты Харьковской области попали в оранжевую зоную

Но «наша власть» сжалилась и ввела ряд послаблений для красной зоны Харькова. Новые ограничения вступают в силу с 2 ноября и будут действовать 14 дней.

"Среди изменений-с понедельника выходят на обучение ученики 1-4 классов школ. Старшие классы-дистанционно" - отметил Кучер.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".