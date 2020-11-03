В Харьковской области за сутки зарегистрировано 712 новых случаев китайского вируса
Об этом сообщают данные системы мониторинга СНБО Украины.
Всего в области с начала пандемии зафиксировано 38709 подтвержденных случаев вируса. Суточный показатель - второй по стране за сутки.
На первом месте Киев (+789 новых случаев), на третьем - Хмельницкая область (+506 случаев).
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За сутки в Украине - 8899 новых случая COVID-19, и это новый рекорд. Выздоровело 5100 человек, умерло 157.
Ранее мы писали, что 30 октября в Харькове обновили карантинное зонирование.
Харьков, Богодуховский и Золочевский районы остались в красной зоне
Все остальные населенные пункты Харьковской области попали в оранжевую зоную
Но «наша власть» сжалилась и ввела ряд послаблений для красной зоны Харькова. Новые ограничения вступают в силу с 2 ноября и будут действовать 14 дней.
"Среди изменений-с понедельника выходят на обучение ученики 1-4 классов школ. Старшие классы-дистанционно" - отметил Кучер.
К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".
Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".
Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".