В Чугуевском районе Харькова ребенка со рваной раной щеки, бедра, пальцев руки и травматической ампутацией кисти доставили в больницу

Инцидент произошел 30 октября около 10:00 в селе Коробочкино, передает newsroom.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что перед инцидентом ребенок находился во дворе частного дома. Мальчик играл с неизвестным предметом, а затем бросил его в забор, в результате чего прогремел взрыв.

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия.

Ранее мы писали, что Харькове недалеко от храма Святого Священномученника Александра, обнаружили мертвого мужчину.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел 29 октября.

"Мужчина шел, внезапно упал и умер. Предположительно, у него произошел инсульт", - рассказали свидетели трагедии.

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