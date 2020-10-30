В Чугуевском районе Харькова ребенка со рваной раной щеки, бедра, пальцев руки и травматической ампутацией кисти доставили в больницу
Инцидент произошел 30 октября около 10:00 в селе Коробочкино, передает newsroom.
Прибыв на место, правоохранители выяснили, что перед инцидентом ребенок находился во дворе частного дома. Мальчик играл с неизвестным предметом, а затем бросил его в забор, в результате чего прогремел взрыв.
Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия.
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Ранее мы писали, что Харькове недалеко от храма Святого Священномученника Александра, обнаружили мертвого мужчину.
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