В Чугуевском районе Харькова ребенка со рваной раной щеки, бедра, пальцев руки и травматической ампутацией кисти доставили в больницу

Инцидент произошел 30 октября около 10:00 в селе Коробочкино, передает newsroom.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что перед инцидентом ребенок находился во дворе частного дома. Мальчик играл с неизвестным предметом, а затем бросил его в забор, в результате чего прогремел взрыв.

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия. 

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Ранее мы писали, что Харькове недалеко от храма Святого Священномученника Александра, обнаружили мертвого мужчину.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел 29 октября. 

"Мужчина шел, внезапно упал и умер. Предположительно, у него произошел инсульт", - рассказали свидетели трагедии. 

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".