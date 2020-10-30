В Харькове недалеко от храма Святого Священномученника Александра, обнаружили мертвого мужчину
Как сообщили очевидцы, инцидент произошел 29 октября.
"Мужчина шел, внезапно упал и умер. Предположительно, у него произошел инсульт", - рассказали свидетели трагедии.
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Ранее мы писали, что в Харькове зафиксировали еще семь смертей от китайского вируса.
По состоянию на 30 октября в Харьковской области семь человек скончались от китайсого вируса.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. За сутки также зафиксировали +659 за сутки новых случаев заболевания вирусом. В Украине рекорд больных и умерших: по состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Украине официально подтверждено 378 729 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки обнаружено - 8312, умерло - 173, выздоровел - 3394.
К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".
Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".
Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".