В Харькове разнесли съемную квартиру

Сообщается, что в полицию поступила жалоба на шум, передает sq.com.ua.

Прибыв на место, полицейские обнаружили молодых людей и человека, который сдавал квартиру.

Известно, что вечером 28 октября мужчина узнал от соседа о шуме из его квартиры. Зайдя в помещение, собственник увидел несколько пьяных молодых людей и поврежденную мебель и технику.

Арендатора квартиры на месте не было. По словам заявителя, он уехал в Киеве, а ключи от квартиры отдал знакомым.

К слову, в Харькове зафиксировали еще семь смертей от китайского вируса.

По состоянию на 30 октября в Харьковской области семь человек скончались от китайсого вируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

За сутки также зафиксировали +659 за сутки новых случаев заболевания вирусом.

В Украине рекорд больных и умерших: по состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Украине официально подтверждено 378 729 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки обнаружено - 8312, умерло - 173, выздоровел - 3394.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

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