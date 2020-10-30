Девушка погибшего в страшной авиакатастрофе под Харьковом курсанта, опубликовала воспоминания на своей странице в соцсети

"Прошел месяц как 25 сентября , около 20:45 разбился Ан-26Ш. Я даже не знаю , что сказать. Я просто хочу что-бы он был жив.

Безумно сильно скучаю по своему родному человеку, жду что он вернётся, что это какой-то страшный , глупый сон. Но этого не происходит и не происходит", - пишет Евгения.

Также она написала, что Артем всегда будет рядом, потому что душа живет вечно:

"Он рядом со мной , пускай физически его нет, но он рядом. Верить в то , что он умер , я категорически не хочу. Душа живёт вечно и единственное во что я верю , это теперь только в него. Я безумно сильно его люблю и буду любить всегда. Он навечно в моём сердце. Таким как он был со мной знаю только я, и только он знал как сильно я его люблю . Тёма тот , кого я хочу видеть каждый день , и тот которого я никогда не забуду".

Ранее мы писали, что родственники погибшего в авиакатастрофе под Харьковом военного растрогали украинцев воспоминаниями.

"Он покорил небо и там остался навсегда" - так о своем сыне Олеге Козаченко говорит его мать. Бортовой авиационный техник - один из 26-ти военных, погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевым.

Олегу Козаченко было 40 лет. Детство свое он провел в Городне, потом ушел в армию и служил в воинской части в Чугуеве. Потом пошел учиться на факультет компьютерных технологий. А более 10 лет назад связал свою жизнь с авиацией.

Мужчина сначала работал бортовым механиком, а потом-техником. Всего за несколько дней до авиакатастрофы он звонил маме.

"Самолет доставили нам 100-летний. Потертый такой и мы будем на нем курсантов учить. Да, а куда курсантов на него сажать? Ты там парашют надевай, если надо будет прыгать, то прыгнешь. Он смеется и говорит: «Как же я брошу?»

Через несколько недель, Олег Козаченко должен был приехать в село Стовповка в отпуск к родителям. До пенсии мужчине оставалось всего 3 года.

«Всегда веселый, бодрый, энергичный, полный сил и жизни. Он всегда хотел летать", - вспоминает сестра Нонна Шкот.

Похоронят Олега Козаченко в Харькове. Там у него осталась жена и 8-ми летний сын.

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