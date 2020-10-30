В Харькове зафиксировали еще семь смертей от китайского вируса

По состоянию на 30 октября в Харьковской области семь человек скончались от китайсого вируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

За сутки также зафиксировали +659 за сутки новых случаев заболевания вирусом.

В Украине рекорд больных и умерших: по состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Украине официально подтверждено 378 729 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки обнаружено - 8312, умерло - 173, выздоровел - 3394.

Ранее мы писали, что зарплаты харьковских преподавателей вырастут.

Зарплаты педагогических работников в учреждениях профессионального и специализированного образования будут постепенно увеличены в 2021 году. С 1 июля она вырастет до 7 001 грн.

"Вы чего больные? Проживите на эти деньги!", "Ой, как заживут теперь педагоги.... Загордяться наверное", "Ну это должен быть не предел...что такое сейчас 7000,так оплатить коммуналку и на еду и то очень скромно!", "Когда бл**ь у депутатов так зарплаты "вырастут"!", - возмущаются украинцы в комментариях.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".