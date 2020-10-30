В Харькове зафиксировали еще семь смертей от китайского вируса

По состоянию на 30 октября в Харьковской области семь человек скончались от китайсого вируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Популярные статьи сейчас

Алла Пугачева публично заговорила об изменах Галкина, молодой муж не стал молчать: «Я сгубил твою…»

Внук Аллы Пугачевой познакомил бабушку с возлюбленной, фото встречи: "Дени красивый парень, а она..."

Раздетый Артур Пирожков вызвал фурор, красивее Жан-Клода Ван Дамма: "Бицепсухи скоро лопнут"

Разводящийся Харламов после "пышногрудой невесты" развлекается дома с новой красоткой: "Гарик, ты супер"
Показать еще

За сутки также зафиксировали +659 за сутки новых случаев заболевания вирусом.

В Украине рекорд больных и умерших: по состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Украине официально подтверждено 378 729 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки обнаружено - 8312, умерло - 173, выздоровел - 3394.

Ранее мы писали, что зарплаты харьковских преподавателей вырастут.

Зарплаты педагогических работников в учреждениях профессионального и специализированного образования будут постепенно увеличены в 2021 году. С 1 июля она вырастет до 7 001 грн.

украинцы, зарплата, деньги, гривны

"Вы чего больные? Проживите на эти деньги!", "Ой, как заживут теперь педагоги.... Загордяться наверное", "Ну это должен быть не предел...что такое сейчас 7000,так оплатить коммуналку и на еду и то очень скромно!", "Когда бл**ь у депутатов так зарплаты "вырастут"!", - возмущаются украинцы в комментариях.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".