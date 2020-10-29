В Харькове загорелся трамвай с пассажирами
Об этом сообщают в Telegram-канале "Стражи Эспрессо".
ЧП произошло на улице Тракторостроителей. Там заметили огонь на крыше трамвая № 23. Люди из-за ЧП начали срочно покидать транспорт.
Причины возгорания пока неизвестны, они устанавливаются.
Неуклюжий сын Наташи Королевой и Тарзана озадачил детскими забавами: «Все соберу, сделаю отварчик…»
Выяснилась судьба скандальной судьи "Танцюють всі" Денисовой, что с ней сейчас: "Не узнать"
Корейская Кардашьян поиграла своими загорелыми "подружками" в декольте: "Потрясающая!"
Как выглядели Алла Пугачева, София Ротару, Цой и другие легенды на своих свадьбах: редкие фото
Ранее мы писали, что в Харькове три года не могут ликвидировать последствия обвала коллектора
В 2018 году на улице Грековской образовалась многометровая пропасть.
Жительница Харькова Александра живет напротив коллектора. Женщина говорит, что за три года постоянные вибрации привели к инфаркту, а потом еще и к операции на сердце. Спать приходится на кухне, подальше от источника шума.
"Вот ложишься на подушку, подушка гудит. Вот, когда ухо прислоняется-подушка гудит. Вибрация идет страшная", - жалуется Александра.
К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".
Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".
Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".