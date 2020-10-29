В Харькове загорелся трамвай с пассажирами

Об этом сообщают в Telegram-канале "Стражи Эспрессо".

ЧП произошло на улице Тракторостроителей. Там заметили огонь на крыше трамвая № 23. Люди из-за ЧП начали срочно покидать транспорт.

Причины возгорания пока неизвестны, они устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Харькове три года не могут ликвидировать последствия обвала коллектора

В 2018 году на улице Грековской образовалась многометровая пропасть.

Жительница Харькова Александра живет напротив коллектора. Женщина говорит, что за три года постоянные вибрации привели к инфаркту, а потом еще и к операции на сердце. Спать приходится на кухне, подальше от источника шума.

"Вот ложишься на подушку, подушка гудит. Вот, когда ухо прислоняется-подушка гудит. Вибрация идет страшная", - жалуется Александра.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

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