В Первомайской больнице уже нет возможности принимать больных китайским вирусом

Главный врач больницы Иван Панарин сделал заявление, передает "Лента ua".

По его словам, в медучреждении находится 120 пациентов с пневмониями при 116 койках.

Пневмонию пока будут лечить амбулаторно или в отделении дневного стационара, где откроют для этого 30 коек, но лечить на дневном стационаре будут тех, кто живет неподалеку от больницы.

"Прошу всех очень серьезно и пониманием отнестись к ситуации. Мы будем решать все проблемы, но не хватает персонала, медсестры почти не садятся, а в аптеках и на складах не хватает лекарств", - заявил Панарин.

Ранее мы писали, что харьковская полиция начала выводить из вагонов метро людей без масок.

Харьковская полиция начала рейды по вагонам электропоездов метрополитена с проверкой пассажиров.

Полицейские проверяли людей 28 октября на станции “Проспект Гагарина”. Один из пассажиров оказался без защитной маски, его вывели из вагона.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".