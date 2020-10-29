В Первомайской больнице уже нет возможности принимать больных китайским вирусом
Главный врач больницы Иван Панарин сделал заявление, передает "Лента ua".
По его словам, в медучреждении находится 120 пациентов с пневмониями при 116 койках.
Пневмонию пока будут лечить амбулаторно или в отделении дневного стационара, где откроют для этого 30 коек, но лечить на дневном стационаре будут тех, кто живет неподалеку от больницы.
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"Прошу всех очень серьезно и пониманием отнестись к ситуации. Мы будем решать все проблемы, но не хватает персонала, медсестры почти не садятся, а в аптеках и на складах не хватает лекарств", - заявил Панарин.
Ранее мы писали, что харьковская полиция начала выводить из вагонов метро людей без масок.
Харьковская полиция начала рейды по вагонам электропоездов метрополитена с проверкой пассажиров.
Полицейские проверяли людей 28 октября на станции “Проспект Гагарина”. Один из пассажиров оказался без защитной маски, его вывели из вагона.
К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".
Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".
Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".