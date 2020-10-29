Зарплаты харьковских преподавателей вырастут

Об этом сообщает "Харьков Live" в Фейсбук.

Зарплаты педагогических работников в учреждениях профессионального и специализированного образования будут постепенно увеличены в 2021 году. С 1 июля она вырастет до 7 001 грн.

"Вы чего больные? Проживите на эти деньги!", "Ой, как заживут теперь педагоги.... Загордяться наверное", "Ну это должен быть не предел...что такое сейчас 7000,так оплатить коммуналку и на еду и то очень скромно!", "Когда бл**ь у депутатов так зарплаты "вырастут"!", - возмущаются украинцы в комментариях.

Ранее мы писали, что расписание харьковских электричек внесли изменения из-за перехода на зимнее время.

Об этом сообщила пресс-секретарь регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» Ирина Гаманенко.

В частности, с 25 октября электричка №6425 Харьков (Левада) - Изюм, которая раньше отправлялась из Харькова в 13:05, теперь выезжает из областного центра на час раньше – в 12:00, а прибывает в Изюм в 15:41.

Она также отметила, что обратно из Изюма поезд отправляется, как и раньше - в 11:13, а прибывает в Харьков в 14:44.

Относительно других харьковских электричек, то, по словам пресс-секретаря ЮЖД, их график работы тоже не изменился.

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