В вагоне электрички «Харьков-Красноград» нашли тело мертвого мужчины
Как сообщает пресс-служба ГУНП, тело неизвестного мужчины обнаружил дежурный по станции при осмотре вагона электропоезда "Харьков-Красноград" на железнодорожной станции "Новая Водолага".
Прибывшая на место следственно-оперативная группа не обнаружила на теле видимых признаков насильственной смерти.
На данный момент в полиции устанавливают обстоятельства смерти и личность умершего.
Ранее мы писали, что 52-летнему мужчине грозит до 2 лет лишения свободы за насилие над собственной матерью.
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Житель села Великая Бабка Чугуевского района систематически издевался над своей матерью.
Как сообщили в полиции, начиная с ноября 2019 года 77-летняя пострадавшая неоднократно жаловалась в полицию на сына-тирана.
Мужчина регулярно скандалил, пьянствовал, угрожал матери, оскорблял ее и унижал.
20 октября пенсионерка в очередной раз обратилась в Чугуевский отдел полиции с заявлением о насилии.
Полицейские пообещали принять мер. За систематические обиды и унижения матери 52-летнему мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
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