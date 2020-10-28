В расписание харьковских электричек внесли изменения из-за перехода на зимнее время

Об этом «Город Х» сообщила пресс-секретарь регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» Ирина Гаманенко.

В частности, с 25 октября электричка №6425 Харьков (Левада) - Изюм, которая раньше отправлялась из Харькова в 13:05, теперь выезжает из областного центра на час раньше – в 12:00, а прибывает в Изюм в 15:41.

Она также отметила, что обратно из Изюма поезд отправляется, как и раньше - в 11:13, а прибывает в Харьков в 14:44.

Относительно других харьковских электричек, то, по словам пресс-секретаря ЮЖД, их график работы тоже не изменился.

Ранее мы писали, что 52-летнему мужчине грозит до 2 лет лишения свободы за насилие над собственной матерью.

Житель села Великая Бабка Чугуевского района систематически издевался над своей матерью.

Как сообщили в полиции, начиная с ноября 2019 года 77-летняя пострадавшая неоднократно жаловалась в полицию на сына-тирана.

Мужчина регулярно скандалил, пьянствовал, угрожал матери, оскорблял ее и унижал.

20 октября пенсионерка в очередной раз обратилась в Чугуевский отдел полиции с заявлением о насилии.

Полицейские пообещали принять мер. За систематические обиды и унижения матери 52-летнему мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

К слову, вирус на Харьковщине не щадит медиков, появились жуткие данные: "повышенный риск заражения и...".

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