В Харькове антирекорд по количеству умерших от китайского вируса за сутки

За минувшие сутки в Харьковской области 11 человек умерли от коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на данные областного лабораторного центра.

Это рекордный суточный показатель смертности для региона с начала пандемии.

Ранее мы писали, что 27 и 28 октября октября в двух районах Харькова частично отключат горячую воду и отопление

Для устранения дефекта по улице Кооперативной, 2 в Основянском районе с 8.00 27 октября до 17.00 28 октября будут ремонтировать участок тепломагистрали ТМ-16.

Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковтеплосети".

Горячую воду отключат и прекратят включать отопление в 38 жилых домах, 2 школах и одной больнице, ограниченных улицей Кооперативной, переулком Лопатинским, площадью Павловской, улицей Кузнечной.

Для устранения дефекта по переулку Классическому, 8 в Шевченковском районе с 9.00 27 октября до 21.00 28 октября коммунальщики будут ремонтировать участок тепломагистрали ТМ-46. Для этого приостановят включение отопления на 31 жилой дом, одну школу, два детсада и одну больницу, а также отключат горячую воду в 3 жилых домах и детсаду, ограниченных улицей Сумской, улицей Рымарской, улицей Гурченко.

К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.

Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.