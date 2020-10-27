В грузовике с хурмой нашли неожиданную находку

В пункте пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе остановили грузовой автомобиль, в котором оказались наркотики.

Об этом сообщили в Слобожанской таможенной службе.

В фуре оказались ящики с хурмой. Служебный пес, натренированный на поиск наркотиков, "сработал" за регистрационным номером машины.

В тайнике пограничники нашли полиэтиленовый сверток с высушенным растительным веществом весом 2,61 грамма.

Таким образом мужчина нарушил ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что пограничники Харькова задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

Задержанным оказался житель города Покровск Донецкой области. Мужчина объяснил, что таким образом он хотел "сократить дорогу".

Документов, кроме внутреннего паспорта гражданина Украины, у него не было.

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