Пограничники Харькова задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"Пограничный наряд отдела" Дергачи "остановил нарушителя в районе населенного пункта Гранов, недалеко от границы. Мужчина путешествовал в летних шлепанцах, очевидно, забыв надеть ботинки, потому что был пьян", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался житель города Покровск Донецкой области. Мужчина объяснил, что таким образом он хотел "сократить дорогу".

Документов, кроме внутреннего паспорта гражданина Украины, у него не было.

Ранее мы писали, что на Харьковщине вводится запрет на рыбалку.

Запрет вступает в силу с 1 ноября и затем сменится весенне-летним запретом на период нереста.

В Харьковской области вводится запрет на лов рыбы в зимовальных ямах.

Зимовальная яма – это естественное углубление в водоеме, где скапливается рыба в холодный период.

Штраф за незаконные вылову рыбы составляет от 17 до 510 грн за один экземпляр в зависимости от вида рыбы. Кроме того, по несоблюдение самого запрета штраф составляет штраф от 34 до 680 грн.

К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.

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