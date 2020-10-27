На Харьковщине за минувшие сутки скончалось девять человек с китайским вирусом

Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 556 случаев коронавирусной инфекции. 123 человека выздоровели, еще девятеро - скончались.



Так, по состоянию на 27 октября, за время пандемии в регионе всего было зарегистрировано 33806 случаев COVID-19. 6434 - выздоровели, 504 - скончались.

Ранее мы писали, что харьковская область на первом месте в Украине по количеству заболевших китайским вирусом.

В Харьковской области за сутки зарегистрировано 556 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Минздраве.

Это самый высокий показатель по стране. На втором месте - Киев, где 525 случаев за сутки, на третьем - Львовская область, где 478 случаев.

К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.

Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.