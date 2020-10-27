На Харьковщине за минувшие сутки скончалось девять человек с китайским вирусом
Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 556 случаев коронавирусной инфекции. 123 человека выздоровели, еще девятеро - скончались.
Так, по состоянию на 27 октября, за время пандемии в регионе всего было зарегистрировано 33806 случаев COVID-19. 6434 - выздоровели, 504 - скончались.
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Ранее мы писали, что харьковская область на первом месте в Украине по количеству заболевших китайским вирусом.
В Харьковской области за сутки зарегистрировано 556 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Минздраве.
Это самый высокий показатель по стране. На втором месте - Киев, где 525 случаев за сутки, на третьем - Львовская область, где 478 случаев.
К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.
Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии
Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.