Харьковская область на первом месте в Украине по количеству заболевших китайским вирусом
В Харьковской области за сутки зарегистрировано 556 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Минздраве.
Это самый высокий показатель по стране. На втором месте - Киев, где 525 случаев за сутки, на третьем - Львовская область, где 478 случаев.
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К слову, в Харькове пациент, который лечился от китайского вируса, покончил жизнь самоубийством.
Как сообщила в соцсети волонтер Наталья Попова, 25 октября пациент в возрасте 69 лет выпрыгнул из окна 4-го этажа и погиб.
«В диспансере радиационной защиты пациент выпал из окна 4-го этажа. У пациента был подтвержден COVID-19. Он находился в отделении интенсивной терапии на СИПАП-маске. Дыхательная недостаточность, как следствие выраженная гипоксия мозга приводит к энцефалопатии. Одна из возможных причин, которую мне озвучили в больнице», — сообщила Наталья Попова.
Кроме того, в комментариях в соцсети пользователи сообщили и о второй попытке суицида в Чернобыльской больнице Харькова. Сообщается, что второго пациента, который хотел выпрыгнуть из окна, удержали за ноги.
К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.
Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии
Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.