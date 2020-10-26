На Харьковщине вводится запрет на рыбалку

Запрет вступает в силу с 1 ноября и затем сменится весенне-летним запретом на период нереста, передает "Объектив".

В Харьковской области с 1 ноября вводится запрет на лов рыбы в зимовальных ямах.

Зимовальная яма – это естественное углубление в водоеме, где скапливается рыба в холодный период.

Штраф за незаконные вылову рыбы составляет от 17 до 510 грн за один экземпляр в зависимости от вида рыбы. Кроме того, по несоблюдение самого запрета штраф составляет штраф от 34 до 680 грн.

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В суд направлено обвинительное заключение в отношении мастера леса по факту сбыта незаконно срубленных деревьев, служебного подлога, злоупотребления положением и халатности (ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что мастер леса не обеспечил надлежащее хранение имущества, вследствие чего на территории лесничества неустановленные лица вырубили более 250 деревьев породы дуб.

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