На Харьковщине будут судить лесничего

В суд направлено обвинительное заключение в отношении мастера леса по факту сбыта незаконно срубленных деревьев, служебного подлога, злоупотребления положением и халатности (ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передет Depo.Харьков.

Установлено, что мастер леса не обеспечил надлежащее хранение имущества, вследствие чего на территории лесничества неустановленные лица вырубили более 250 деревьев породы дуб.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

К слову, в центре культуры в Харькове сходятся члены участковых избирательных комиссий.

Люди привезли протоколы и бюллетени по результатам выборов в районный и областной советы.

Члены комиссий занимают два зала центра культуры и фойе. Представители участковых комиссий записываются в очередь у членов городской комиссии и ждут.

Людей собралось огромное количество, поэтому соблюдать дистанцию практически невозможно.

К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.

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