В Харькове во время сдачи бюллетеней члену избирательной комиссии стало плохо
В городскую территориальную избирательную комиссию продолжают свозить бюллетени со всего Харькова, передает "Город Х".
Так, мужчина потерял равновесие и рухнул на главу городской территориальной избирательной комиссии Ольгу Мозговую, которая общалась с журналистами. Ему вызвали скорую.
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Ранее мы писали, что харковчанка упала в обморок прямо на избирательном участке.
Женщина упала в обморок в кабинке. Случай произошел на участке №631462.
«Женщине стало плохо прямо в кабинке для голосования. Члены комиссии пытаются привести ее в чувство», - писали очевидцы.
К слову, в центре культуры в Харькове сходятся члены участковых избирательных комиссий.
Люди привезли протоколы и бюллетени по результатам выборов в районный и областной советы.
Члены комиссий занимают два зала центра культуры и фойе. Представители участковых комиссий записываются в очередь у членов городской комиссии и ждут.
Людей собралось огромное количество, поэтому соблюдать дистанцию практически невозможно.
К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.
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