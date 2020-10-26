В Харькове во время сдачи бюллетеней члену избирательной комиссии стало плохо

В городскую территориальную избирательную комиссию продолжают свозить бюллетени со всего Харькова, передает "Город Х".

Так, мужчина потерял равновесие и рухнул на главу городской территориальной избирательной комиссии Ольгу Мозговую, которая общалась с журналистами. Ему вызвали скорую. 

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Ранее мы писали, что харковчанка упала в обморок прямо на избирательном участке.

Женщина упала в обморок в кабинке. Случай произошел на участке №631462.

«Женщине стало плохо прямо в кабинке для голосования. Члены комиссии пытаются привести ее в чувство», - писали очевидцы.

К слову, в центре культуры в Харькове сходятся члены участковых избирательных комиссий.

Люди привезли протоколы и бюллетени по результатам выборов в районный и областной советы.

выборы

Члены комиссий занимают два зала центра культуры и фойе. Представители участковых комиссий записываются в очередь у членов городской комиссии и ждут.

Людей собралось огромное количество, поэтому соблюдать дистанцию практически невозможно.

К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.

Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.