Сын Геннадия Кернеса Родион Гайсинский прокомментировал отсутствие отца во время предвыборной кампании и после голосования
Гайсинский метафорически сравнил кандидатов с участниками собачьей гонки, в которой организаторы выставили гепарда.
“Иногда доказывать, что ты лучший — это просто оскорбление", — написал Гайсинский.
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К слову, лидером на местных выборах в Харькове является действуюший мэр Геннадий Кернес
За этого кандидата проголосовали примерно 57,9% граждан. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Студии Савика Шустера, проведенного 25 октября.
На втором месте по предварительным подсчетам оказался представитель "ОПЗЖ" Александр Фельдман, за которого отдали свои голоса 12,12%.
Алексей Кучер от "Слуги народа" набрал почти 12% голосов.
Что касается Харьковского совета, по результатам экзитполов в него проходят такие партии, как:
Блок Кернеса "Успешный Харьков" с 39,52% голосов.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" - 16,99%.
"Слуга народа" - 12,39%.
"Европейская солидарность" - 9,17%.
К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября
Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии
Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.