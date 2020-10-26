В Харькове пациент, который лечился от китайского вируса, покончил жизнь самоубийством

Как сообщила в соцсети волонтер Наталья Попова, 25 октября пациент в возрасте 69 лет выпрыгнул из окна 4-го этажа и погиб.

«В диспансере радиационной защиты пациент выпал из окна 4-го этажа. У пациента был подтвержден COVID-19. Он находился в отделении интенсивной терапии на СИПАП-маске. Дыхательная недостаточность, как следствие выраженная гипоксия мозга приводит к энцефалопатии. Одна из возможных причин, которую мне озвучили в больнице», — сообщила Наталья Попова.

Кроме того, в комментариях в соцсети пользователи сообщили и о второй попытке суицида в Чернобыльской больнице Харькова. Сообщается, что второго пациента, который хотел выпрыгнуть из окна, удержали за ноги.

К слову, в центре культуры в Харькове сходятся члены участковых избирательных комиссий.

Люди привезли протоколы и бюллетени по результатам выборов в районный и областной советы.

Члены комиссий занимают два зала центра культуры и фойе. Представители участковых комиссий записываются в очередь у членов городской комиссии и ждут.

Людей собралось огромное количество, поэтому соблюдать дистанцию практически невозможно.

К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.

Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.