В Харькове у волонтера отобрали урну с результатами "опроса Зеленского"
Всего сотрудники полиции в день выборов получили 233 сообщения о возможных нарушениях в ходе выборов. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП, передает newsroom.
Так, в частности, возле школы №102 неизвестный отобрал у волонтера картонную урну с результатами опроса. Если правонарушителя найдут, ему может грозить до четырех лет тюрьмы.
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К слову, в центре культуры в Харькове сходятся члены участковых избирательных комиссий.
Люди привезли протоколы и бюллетени по результатам выборов в районный и областной советы.
Члены комиссий занимают два зала центра культуры и фойе. Представители участковых комиссий записываются в очередь у членов городской комиссии и ждут.
Людей собралось огромное количество, поэтому соблюдать дистанцию практически невозможно.
Ранее мы писали, что жителей Харькова принудили голосовать за определенных кандидатов.
В Telegram-канале опубликовали переписку, где аноним пожаловался на то, что сотрудников определенных супермаркетов отдел кадров принуждает голосовать за их директора.
Аноним признался, что несколько дней назад сотрудников супермаркета, которые прописаны в районе, от которого идет их директор, по-одному вызывали на беседу.
К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.
Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии
Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.