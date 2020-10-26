В Харькове у волонтера отобрали урну с результатами "опроса Зеленского"

Всего сотрудники полиции в день выборов получили 233 сообщения о возможных нарушениях в ходе выборов. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП, передает newsroom.

Так, в частности, возле школы №102 неизвестный отобрал у волонтера картонную урну с результатами опроса. Если правонарушителя найдут, ему может грозить до четырех лет тюрьмы.

К слову, в центре культуры в Харькове сходятся члены участковых избирательных комиссий.

Люди привезли протоколы и бюллетени по результатам выборов в районный и областной советы.

Члены комиссий занимают два зала центра культуры и фойе. Представители участковых комиссий записываются в очередь у членов городской комиссии и ждут.

Людей собралось огромное количество, поэтому соблюдать дистанцию практически невозможно.

Ранее мы писали, что жителей Харькова принудили голосовать за определенных кандидатов.

В Telegram-канале опубликовали переписку, где аноним пожаловался на то, что сотрудников определенных супермаркетов отдел кадров принуждает голосовать за их директора.

Аноним признался, что несколько дней назад сотрудников супермаркета, которые прописаны в районе, от которого идет их директор, по-одному вызывали на беседу.

К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.

Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.