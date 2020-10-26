На Харьковщине за прошлые сутки зарегистрировали 478 новых случаев заболевания китайским вирусом

Всего в регионе - 33 250 случаев заболевания. За сутки выздоровел 31 человек, всего - 6 311 выздоровевших, пишет "Город Х".

В Украине увеличивается количество заболевших вирусом. Согласно данным Центра общественного здоровья Минздрава, 25 октября было зарегистрировано 5 426 новых случаев заболевания и 1 029 случая выздоровления.

К слову, Геннадий Кернес, который, вероятно, в один тур станет вновь станет мэром Харькова, не смог проголосовать на местных выборах.

Об этом рассказал его заместитель Игорь Терехов.

Отметим, что по результатам экзитпола, которые были обнародованы вчера, 25 октября, после закрытия избирательных участков, Геннадий Кернес - безоговорочный лидер в Харькове.

Судя по данным, которые были озвучены в эфире телеканала Украина 24, на выборах кандидатуру Геннадия Кернеса поддержали 57,9% харьковчан. Также победителем на выборах в местный совет стала партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков" с результатом в 39,52%.

Сам же Геннадий Кернес, который сейчас находится на лечении в Германии, пристально следил за выборами, и это было впервые, когда политик не смог проголосовать.

Его заместитель Игорь Терехов предупредил, что Кернес скоро вернется в Украину и выступит перед харьковчанами по телевизору.

К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.

Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.