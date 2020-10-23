В Харькове суд избрал меру пресечения для 19-летнего Дмитрия Габышева, которого подозревают в совершении смертельного ДТП недалеко от Экопарка

Судьи поддержали просьбу прокуратуры и отправили парня под арест на 60 суток без права внесения залога. Он будет находится в следственном изоляторе, передает "Город Х".

На суде Дмитрий Габышев раскаялся и попросил прощения у родственников.

В свою очередь мама Дмитрия Габышева заявила, что они сделают все возможное, чтобы помочь семье погибших.

"Я думаю, это молодость, глупость. Эта такая ошибка... Да, он ошибся, он виноват, он понесет наказание", - заявила мать подозреваемого.

К слову, подозреваемого в смертельном ДТП на Окружной не было прав, так как их отобрали ранее из-за пьяной езды.

Так, без прав водитель ездит не первый раз. В прошлом году Дмитрий Габышев ехал на Skoda Superb Elegance без водительского удостоверения и пьяным.

Тогда суд на год забрал у 19-летнего парня права и присудил штраф.

21 октября 2020 года Дмитрий Габышев был за рулем Toyota Land Cruiser, когда автомобиль выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Daewoo Lanos. Водитель и пассажир этого авто — полковник ГСЧС с 15-летней дочерью, погибли. ДТП произошло на Окружной дороге в районе Экопарка.

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