Харьков остается в «красной» зоне карантина

С 26 октября Харьков, Люботин и несколько районов области войдут в «красной зоне» эпидемического зонирования, передает "varta.kharkov.ua".

Кроме городов Харьков, Люботин, Богодуховского, Лозовского и Первомайского районов, максимально жесткие карантинные ограничения будут действовать также в Золочевском районе.

Такое решение было принято 23 октября во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщили в пресс-службе ХОГА.

"В Харькове динамика улучшилась-прирост за неделю составил 11,1%, на прошлой неделе темпы прироста были значительно больше. В районах области, к сожалению, показатели выше, чем на прошлой неделе», - отмечают в лабцентре.

Ранее мы писали, что больница в Харькове отказывается принимать больных китайским вирусом.

В железнодорожной больнице Харькова заявили о невозможности принимать инфицированных китайским вирусом из-за того, что медики не обеспечены специальным оборудованием и защитными костюмами. Кроме того, сейчас массово увольняются медработники.

К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.

Как сообщала Politeka, не хватает коек в больницах: в Харькове нашли последние свободные места для больных вирусом, детали.

Также Politeka писала, что больных китайским вирусом массово вывозят из Харькова, заявление Кучера.