Депутаты в Лозовском районе Харьковской области планировали проведение незаконного референдума

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Поселковый голова 21 сентября подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной громады.

"Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должен объединить еще семь соседних сел. Из-за проведения "референдума" депутаты планировали придать своему решению статус легитимного", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали что на Харьковщине по состоянию на 23 октября у 31595-х человек подтвердили китайский вирус.

Согласно мониторингу распространения эпидемии, который проводит СНБО, всего по состоянию на утро 23 октября вирус лабораторно подтвержден у 31 592 человека.

За последние сутки появилось 693 новых случая инфицирования.

68 человек выздоровели, восемь пациентов умерли.

К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.

Как сообщала Politeka, не хватает коек в больницах: в Харькове нашли последние свободные места для больных вирусом, детали.

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