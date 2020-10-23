Депутаты в Лозовском районе Харьковской области планировали проведение незаконного референдума
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Поселковый голова 21 сентября подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной громады.
"Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должен объединить еще семь соседних сел. Из-за проведения "референдума" депутаты планировали придать своему решению статус легитимного", - говорится в сообщении.
Роскошная Анджелина Джоли обнажила сладкие места, вскружив голову мягкими изгибами: «твои губы такие…»
Русская Кардашьян показала свои "бутоны" в крошечном платье, мужчины забыли, как дышать: "Дух перехватило?"
Новая схватка скандальной Ольги Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": "Хватит ныть в камеру, а вперед в зал!"
Молодые жены Комарова, Цекало, Макаревича и Павлика показали, чем покорили знаменитостей: яркие фото пар
Ранее мы писали что на Харьковщине по состоянию на 23 октября у 31595-х человек подтвердили китайский вирус.
Согласно мониторингу распространения эпидемии, который проводит СНБО, всего по состоянию на утро 23 октября вирус лабораторно подтвержден у 31 592 человека.
За последние сутки появилось 693 новых случая инфицирования.
68 человек выздоровели, восемь пациентов умерли.
К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.
Как сообщала Politeka, не хватает коек в больницах: в Харькове нашли последние свободные места для больных вирусом, детали.
Также Politeka писала, что больных китайским вирусом массово вывозят из Харькова, заявление Кучера.