В Харьковской области пиротехники обезвредили 63 опасных боеприпасов времен Второй мировой
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пиротехники в Харьковской области проводили плановое обследование территории лесного массива в поселке Жихор, где во времена Второй мировой войны шли ожесточенные бои.
Во время обследования было обнаружено 63 боеприпаса, среди которых 7 немецких осколочных авиационных бомб-мин SD-2, 38 единиц артснарядов разного диаметра, 8 50-миллиметровых и 10 81-миллиметровых минометных мин. Кроме того, было найдено еще 300 патронов калибра 7,92.
Все взрывоопасные предметы ликвидированы, пострадавших нет.
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В железнодорожной больнице Харькова заявили о невозможности принимать инфицированных китайским вирусом из-за того, что медики не обеспечены специальным оборудованием и защитными костюмами. Кроме того, сейчас массово увольняются медработники.
По словам директора медучреждения Игоря Пасюры на данный момент у них нет даже инфекциониста, а в течение суток уволились более 20 человек.
"Огромная проблема с кислородом. У нас, к сожалению, есть только 16 точек для подключения кислорода. Если нам планировали открыть 30 коек, то это вообще не соответствует ни стандартам, ни логике качественно медицинской помощи", – рассказал директор.
К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.
Как сообщала Politeka, не хватает коек в больницах: в Харькове нашли последние свободные места для больных вирусом, детали.
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