На Харьковщине по состоянию на 23 октября у 31595-х человек подтвердили китайский вирус

Согласно мониторингу распространения эпидемии, который проводит СНБО, всего по состоянию на утро 23 октября вирус лабораторно подтвержден у 31 592 человека.

За последние сутки появилось 693 новых случая инфицирования.

68 человек выздоровели, восемь пациентов умерли.

К слову, премьер-министру рассказали об эпидемической ситуации в регионах, в частности на Харьковщине.

21 октября на селекторном совещании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал регионы развернуть мобильные госпитали и расширить коечный фонд. Задача - до конца месяца обеспечить 80% койко-мест кислородом.

Об этом сообщили на правительственном портале.

"Нужно уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода", - заявил Шмыгаль.

К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.

Как сообщала Politeka, не хватает коек в больницах: в Харькове нашли последние свободные места для больных вирусом, детали.

Также Politeka писала, что больных китайским вирусом массово вывозят из Харькова, заявление Кучера.