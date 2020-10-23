На Харьковщине по состоянию на 23 октября у 31595-х человек подтвердили китайский вирус
Согласно мониторингу распространения эпидемии, который проводит СНБО, всего по состоянию на утро 23 октября вирус лабораторно подтвержден у 31 592 человека.
За последние сутки появилось 693 новых случая инфицирования.
68 человек выздоровели, восемь пациентов умерли.
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К слову, премьер-министру рассказали об эпидемической ситуации в регионах, в частности на Харьковщине.
21 октября на селекторном совещании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал регионы развернуть мобильные госпитали и расширить коечный фонд. Задача - до конца месяца обеспечить 80% койко-мест кислородом.
Об этом сообщили на правительственном портале.
"Нужно уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода", - заявил Шмыгаль.
К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.
Как сообщала Politeka, не хватает коек в больницах: в Харькове нашли последние свободные места для больных вирусом, детали.
Также Politeka писала, что больных китайским вирусом массово вывозят из Харькова, заявление Кучера.